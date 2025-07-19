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19 июля 2025 в 11:07

Российский футболист накопил штрафов на приличную сумму

SHOT: у футболиста Баринова за неделю накопилось штрафов на 10 тысяч рублей

Дмитрий Баринов Дмитрий Баринов Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Telegram-канал SHOT сообщил, что капитан футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Баринов за неделю накопил около 10 неоплаченных штрафов на общую сумму более 10 тысяч рублей. По данным канала, нарушения включают превышение скорости, непристегнутый ремень безопасности, несоблюдение полосы движения, а также неуплату за проезд по платной дороге.

SHOT добавляет, что черный Mercedes G-класса, приобретенный Бариновым в конце 2020 года, стал настоящим рекордсменом по количеству штрафов. Канал утверждает, что за время владения автомобилем футболист получил 872 штрафа, заплатив за нарушения почти 1 млн рублей.

Ранее стало известно, что футболист Федор Смолов, замешанный в драке в московском кафе, потенциально может избежать уголовного преследования. Как пояснил юрист Юрий Капштык, все зависит от готовности спортсмена компенсировать расходы на лечение пострадавшему. Если последний откажется от подачи заявления в правоохранительные органы, полиция не станет инициировать дело самостоятельно.

Конфликт произошел в заведении на Большой Никитской. Драка со Смоловым случилась спустя сутки после официального объявления о расторжении его контракта с «Краснодаром». По предварительным данным, причиной могли стать критические замечания в адрес игры футболиста от других посетителей кафе.

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