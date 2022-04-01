У Алексея Олейника сменился соперник за неделю до боя в UFC

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник не сможет провести поединок со шведом Илиром Латифи. Оппонент россиянина снялся с турнира UFC Fight Night 26 марта из-за проблем со здоровьем и должен был встретиться с представителем России 9 апреля, но вновь отказался от боя. В результате шведа заменил американец Джаред Вандераа, сообщает MMA Fighting.

По информации ресурса, встреча пройдёт в рамках турнира UFC 273. Главным событием турнира станет бой австралийца Александра Волкановски и корейца Чона Чхана Сона, известного как Корейский Зомби.

44-летний Олейник выступает под эгидой UFC с 2014 года. Всего российский боец одержал 59 побед в карьере, потерпел 16 поражений и одну встречу завершил вничью. 29-летний Вандераа одержал 12 побед и потерпел семь поражений в смешанных единоборствах.

Олейник проиграл три последние встречи, а Вандераа потерпел поражения в трёх из четырёх последних боёв.

В начале января Олейник попал в аварию, из-за которой врачи на месяц запретили ему проводить бои. В связи с этим он не смог выйти на бой с американцем Грегом Харди, который был запланирован на 22 января.