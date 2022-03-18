Тяжёлый экзамен для Драго: Волков подерётся с мощным британцем

Российский боец UFC Александр Волков в ночь с субботы на воскресенье проведёт бой с британцем Томом Аспиналлом. Встреча крайне опасна для Драго, потому что его соперник идёт на серии из семи досрочных побед. NEWS.ru рассказывает о поединке подробно.

Для многих это может стать открытием, но стоящий выше в рейтинге UFC Волков является аутсайдером предстоящей встречи у букмекерских контор. Виной тому не только неяркие выступления Александра и убедительные победы Тома, но и то, что у поединка большой ажиотаж в Англии, где местная публика горячо поддерживает Аспиналла.

Козырей у россиянина хватает. Волков заметно опытнее, выше и тяжелее своего противника. Аспиналл с такими бойцами ещё не сталкивался. На бой с ним Сергей Спивак вышел без подготовки, лишь две недели походив в зал, а ветеран Андрей Орловский уже чередовал победы с поражениями, но он не побеждал растущих бойцов довольно давно. Этот факт в интервью NEWS.ru отметил российский полутяжеловес Иван Штырков.

Аспиналл крайний бой выиграл у Сергея Спивака. Когда я сделал прогноз на бой, забыл про то, что Сергей согласился выйти на замену за две недели до боя, и поставил на победу Спивака. Затем в голове переиграл эту историю. Две недели — это ни о чём. Неделя на перелёт, и одну неделю он побил по груше, не проведя ни одного спарринга. Аспиналл не является выдающимся бойцом, и Волков разберёт его на классе, — сказал Штырков.

Про Волкова нельзя сказать, что он находится на спаде. Ещё год назад 33-летний спортсмен провёл, да, неяркий, но совершенно равный бой с Сирилом Ганом, который в январе дрался за чемпионский титул. Сомнения в Александре вызывает только его выносливость. После того как он набрал мышечную массу, его действия в октагоне стали слишком экономными. «Взрывов» у россиянина практически нет, но зато он стал невероятно эффективен в защите от борьбы.

Александр Волков Diego Ribas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Крайне вероятно, что спортсмен и его тренер Тарас Кияшко решили не рисковать в поединке с опасным нокаутёром и будут настроены провести в клетке все 25 минут. Что логично, потому что про выносливость Аспиналла не известно ровным счётом ничего. Но такая тактика может обернуться проблемой и для самого россиянина, потому что, завозившись, он проиграл судейскими решениями не только Гану, но и Кертису Блейдсу. В поединке с Манчином Тыбурой он действовал так же и победил, но только за счёт невероятного преимущества в антропометрии. Поляк просто не знал, как приблизиться к уставшему Голиафу без пращи в руках.

В отличие от Тыбуры Аспиналл не ветеран, а восходящая звезда смешанных единоборств. Все свои победы он одержал досрочно. Впрочем, и два досрочных поражения у Тома также есть. Британец не обладает силой и габаритами Драго. Зато использует свою скорость и стойкость. У него есть все шансы на победу, если он грамотно распределит силы на дистанции и не будет слишком заряжен на старте.

Более чем вероятно, что бой пройдёт всю дистанцию, а Александру не стоит забывать, что он сражается на чужой территории, поэтому ему непозволительно ждать милости от судей в равных раундах. Волков обязан забирать каждую пятиминутку с уверенным преимуществом. И поскольку Аспиналл никогда не дрался более девяти минут, россиянин может поймать соперника на неопытности и победить.

Файткард турнира UFC Fight Night 204

Предварительные поединки

Мухаммад Мокаев (Англия, 6-0) — Коди Дурден (США, 12-3-1)

Натаниэл Вуд (Англия, 17-5) — Винс Моралес (США, 11-5)

Кори Маккенна (Англия, 6-1) — Элиз Рид (США, 4-1)

Джек Шор (Уэльс, 15-0) — Тимур Валиев (Россия, 18-2)

Никита Крылов (Украина, 27-8) — Пол Крейг (Шотландия, 15-4-1)

Шамиль Абдурахимов (Россия, 20-6) — Сергей Павлович (Россия, 14-1)

Майк Гранди (Англия, 12-3) — Макван Амирхани (Финляндия, 16-7)

Джай Герберт (Англия, 11-3) — Илия Топурия (Испания, 11-0)

Основные поединки

Молли Макканн (Англия, 11-4) — Луана Каролина (Бразилия, 8-2)

Гуннар Нельсон (Исландия, 17-5-1) — Такаши Сато (Япония, 15-4)

Пэдди Пимблетт (Англия, 17-3) — Родриго Варгас (Мексика, 12-4)

Арнольд Аллен (Англия, 17-1) — Дэн Хукер (Новая Зеландия, 21-11)

Главный бой