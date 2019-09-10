https://static.news.ru/photo/19894a82-d40d-11e9-a822-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Смоляков Фото: facebook.com/dmitry.smolyakov.9

Российский спортсмен Дмитрий Смоляков дисквалифицирован антидопинговым агентством на два года после провала двух допинг-тестов. Тесты были сданы с 22 по 27 апреля, в организме спортсмена нашли эритропоэтин и хорионический гонадотропин.

Смоляков сейчас может выступать только под эгидой организаций, которые не признают решения USADA. Так, 12 октября тяжеловес выйдет на бой против Максима Новосёлова на Fight Nights, сообщает Спорт-Экспресс. На российские организации правила американской антидопинговой комиссии не распространяются, проведению поединка решение USADA не помешает.

Ранее News.ru сообщал, что российский тяжеловес Дмитрий Смоляков (9–3) не смог закрепиться в лучшей лиге мира, потерпев третье поражение подряд от Грега Харди (4–1). Уже одна из первых мощных атак бывшего игрока в американский футбол принесла ему успех в первом раунде.