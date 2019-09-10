Российский спортсмен Дмитрий Смоляков дисквалифицирован антидопинговым агентством на два года после провала двух допинг-тестов. Тесты были сданы с 22 по 27 апреля, в организме спортсмена нашли эритропоэтин и хорионический гонадотропин.
Смоляков сейчас может выступать только под эгидой организаций, которые не признают решения USADA. Так, 12 октября тяжеловес выйдет на бой против Максима Новосёлова на Fight Nights,
Ранее News.ru сообщал, что российский тяжеловес Дмитрий Смоляков (9–3) не смог закрепиться в лучшей лиге мира, потерпев третье поражение подряд от Грега Харди (4–1). Уже одна из первых мощных атак бывшего игрока в американский футбол принесла ему успех в первом раунде.