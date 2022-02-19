Тутберидзе назвала шакалами недоброжелателей Валиевой

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе жёстко высказалась в адрес отказавшихся поддержать её воспитанницу Камилу Валиеву, которая на Олимпийских играх в Пекине попала в допинговый скандал. По словам специалиста, люди, критиковавшие спортсменку, повели себя как шакалы. Об этом тренер написала в своём Instagram.

Камила Валиева — олимпийская чемпионка в командных соревнованиях, наша звёздочка. Очень хрупкая и в тоже время очень сильная спортсменка. Испытание, которое выпало Камиле, всей нашей команде нужно пройти вместе. Как же показательны такие ситуации — те, кто ещё вчера улыбался, сегодня покидали трибуны, демонстративно игнорировали и как шакалы набросились, предлагая разные способы инквизиции. Тем лучше, этих людей судьба от нас отводит, как бы оголяя истину, — написала Тутберидзе.

На Олимпийских играх — 2022 Валиева была в центре допингового скандала. В её допинг-пробе, взятой ещё 25 декабря, обнаружили запрещённый препарат триметазидин. 9 февраля Валиеву, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях, отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение. Спортивный арбитражный суд встал на сторону спортсменки.

В итоге Валиева стала четвёртой (224,09) в личном турнире, а Анна Щербакова выиграла Олимпийские игры — 2022 в Пекине. По сумме двух программ фигуристка набрала 255,95 балла. На втором месте расположилась Александра Трусова. Её суммарный результат составил 251,73 балла.