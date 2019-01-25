Тутберидзе поупражнялась в кёрлинге перед стартом Загитовой

https://news.ru/storage/news/d15efd441503c4d27d6e8ccc4c9a0b2c/25eee660-b17c-4324-91c5-b6e42143cac1_850.jpg Группа Этери Тутберидзе/vk.com

Этери Тутберидзе

Хореограф Даниил Глейхенгауз 25 января опубликовал видео, на котором тренер российской фигуристки Алины Загитовой Этери Тутберидзе пробует себя в кёрлинге.

Видео появилось в сторис в Instagram. На нём также присутствует Сергей Дудаков — ещё один тренер штаба Тутберидзе.

25 января на чемпионате Европы по фигурному катанию проходят выступления девушек-одиночниц. Тутберидзе на соревнованиях сопровождает олимпийскую чемпионку Алину Загитову, которая после короткой программы стала лидером турнира.

Первенство Европы завершится в Минске 27 января.

Как писал News.ru, Тарасова призвала закрыть рты «борющихся» на ЧЕ россиян.