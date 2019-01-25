Тутберидзе поупражнялась в кёрлинге перед стартом Загитовой

Хореограф Даниил Глейхенгауз 25 января опубликовал видео, на котором тренер российской фигуристки Алины Загитовой Этери Тутберидзе пробует себя в кёрлинге.
Видео появилось в сторис в Instagram. На нём также присутствует Сергей Дудаков — ещё один тренер штаба Тутберидзе.
25 января на чемпионате Европы по фигурному катанию проходят выступления девушек-одиночниц. Тутберидзе на соревнованиях сопровождает олимпийскую чемпионку Алину Загитову, которая после короткой программы стала лидером турнира.
Первенство Европы завершится в Минске 27 января.
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