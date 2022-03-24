«Ходила серая по олимпийской деревне»: Яшанькин о давлении на Тутберидзе

Тренер по физической подготовке сборной России по хоккею Дмитрий Яшанькин рассказал о том, насколько сильным было давление на тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе во время Олимпийских игр в Пекине. Он заявил, что коллега тяжело переживала из-за положительной допинг-пробы своей ученицы Камилы Валиевой, сообщает «Газета.Ru».

Этери Тутберидзе ходила серая по олимпийской деревне. Я её видел после короткой программы: у неё было такое земляное выражение лица. Видимо, давление было сильным. Напряжённость вокруг неё была и до, и после, — сказал Яшанькин.

На Олимпийских играх 2022 года Валиева оказалась в центре допингового скандала. В её допинг-пробе, взятой ещё 25 декабря, обнаружили запрещённый препарат триметазидин. 9 февраля Валиеву, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях, отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение. Спортивный арбитражный суд встал на сторону фигуристки.

В итоге Валиева стала четвёртой (224,09) в личном турнире, а Анна Щербакова выиграла Олимпийские игры в Пекине.