Турнир UFC отменили по приказу Disney 

Турнир UFC окончательно отменён. Руководству компании позвонил «некто» из вышестоящих структур и попросил «остановиться».
По данным «Царьграда», этот кто-то напрямую связан с компанией ESPN, которая
Турнир должен был пройти 18 апреля даже несмотря на отсутствие одного из главных его участников — Хабиба Нурмагомедова. При этом состязания планировали провести в индейской резервации, в казино «Тачи Пэлэс», на которое не распространяются запреты Атлетической комиссии Калифорнии.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент UFC Дэйна Уайт планировал решить проблему с местом проведения турнира UFC 249, арендовав частный остров. По его словам, вопрос решался, чтобы на остров смогли приехать бойцы из всех стран. Уайт обещал, что UFC вернётся в строй 18 апреля.
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