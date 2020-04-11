Турнир UFC отменили по приказу Disney 

https://static.news.ru/photo/29c8fd84-7c0a-11ea-9bab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Belga/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турнир UFC окончательно отменён. Руководству компании позвонил «некто» из вышестоящих структур и попросил «остановиться».

По данным «Царьграда», этот кто-то напрямую связан с компанией ESPN, которая финансирует UFC, а ESPN принадлежит компании Walt Disney Company.

Турнир должен был пройти 18 апреля даже несмотря на отсутствие одного из главных его участников — Хабиба Нурмагомедова. При этом состязания планировали провести в индейской резервации, в казино «Тачи Пэлэс», на которое не распространяются запреты Атлетической комиссии Калифорнии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент UFC Дэйна Уайт планировал решить проблему с местом проведения турнира UFC 249, арендовав частный остров. По его словам, вопрос решался, чтобы на остров смогли приехать бойцы из всех стран. Уайт обещал, что UFC вернётся в строй 18 апреля.