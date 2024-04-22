Определился победитель шахматного турнира претендентов Турнир претендентов выиграл 17-летний индийский шахматист Гукеш

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шахматный турнир претендентов на звание чемпиона мира в Торонто закончился победой 17-летнего индийца Доммараджу Гукеша. В последнем туре черными фигурами он сыграл вничью с американцем Хикару Накамуро и набрал девять очков.

Его соперник, россиянин Ян Непомнящий и еще один представитель США Фабиано Каруана получили по 8,5 балла. В матче за мировую шахматную корону Гукеш встретится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем. Они сыграют 14 партий, которые будут показывать в прямом эфире. Если индиец победит, то станет самым молодым чемпионом мира по шахматам в истории.

Употребление шоколада и игра в шахматы снижают риск развития старческого слабоумия, рассказывала врач Елена Малышева. Кроме того, по ее словам, регулярная вакцинация от гриппа уменьшает риск возникновения болезни Альцгеймера на 40%. Положительное влияние на мозг оказывает и работа в интернете, добавила она.

Решение Канады выдать визы участникам шахматного турнира из России можно считать позитивным шагом, заявлял в марте пресс-секретарь президента РФ, председатель попечительского совета Федерации шахмат страны Дмитрий Песков. По его словам, документы не получил лишь один из тренеров.

О том, что все участники шахматного турнира претендентов в Торонто получили канадскую визу, ранее сообщил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович. Среди россиян на соревнования квалифицировались Ян Непомнящий, Александра Горячкина и Екатерина Лагно.