Турки положили глаз на лучшего футболиста «Спартака»

https://news.ru/storage/news/38254f2f09696fef2b42887104421299/6c6a614d-e5d4-49c4-a665-ee603fb16576_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Зе Луиш

Руководство турецкого «Галатасарая» заинтересовано в приобретении кабо-вердианского футболиста «Спартака» Зе Луиша.

По информации Hürriyet, турки готовы предложить за нападающего 7,5 миллиона евро. Отмечается, что на трансфере уже этой зимой настаивает главный тренер турецкого клуба Фатих Терим.

В «Спартак» Зе Луиш перешёл в 2015-м из португальской «Браги» за 3,5 миллиона евро (плюс 6,5 миллиона компенсации). На сегодняшний день портал transfermarkt оценивает игрока в 7 миллионов.

В текущем сезоне чемпионата России футболист в 14 матчах отличился семь раз. Также на его счету результативная передача. В рейтинге бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ) он занимает второе место после форварда московского ЦСКА Фёдора Чалова (9 голов в 17 матчах). В шести матчах Лиги Европы Зе Луиш забил три мяча.

«Галатасарай» на данный момент занимает второе место в чемпионате Турции с 35 очками. Лидирует «Истанбул», в его активе 38 очков.

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