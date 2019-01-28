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Турки положили глаз на лучшего футболиста «Спартака»

Зе Луиш Сергей Лантюхов/News.ru

Зе Луиш

спорт [ версия для печати ]

Руководство турецкого «Галатасарая» заинтересовано в приобретении кабо-вердианского футболиста «Спартака» Зе Луиша.

По информации Hürriyet, турки готовы предложить за нападающего 7,5 миллиона евро. Отмечается, что на трансфере уже этой зимой настаивает главный тренер турецкого клуба Фатих Терим.

В «Спартак» Зе Луиш перешёл в 2015-м из португальской «Браги» за 3,5 миллиона евро (плюс 6,5 миллиона компенсации). На сегодняшний день портал transfermarkt оценивает игрока в 7 миллионов.

В текущем сезоне чемпионата России футболист в 14 матчах отличился семь раз. Также на его счету результативная передача. В рейтинге бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ) он занимает второе место после форварда московского ЦСКА Фёдора Чалова (9 голов в 17 матчах). В шести матчах Лиги Европы Зе Луиш забил три мяча.

«Галатасарай» на данный момент занимает второе место в чемпионате Турции с 35 очками. Лидирует «Истанбул», в его активе 38 очков.

Как писал News.ru, Смолов объяснил незабитый пенальти в ¼ финала ЧМ.


#футбол #Спартак #ЗеЛуиш
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