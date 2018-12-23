Туктамышеву выписали из больницы

https://news.ru/storage/news/161e977cfba8a487cf8a5e0df8b8e8e5/4944e01d-23e9-469b-9a6d-e1afd2e829d0_850.jpg Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выздоровела после воспаления лёгких, с которым её госпитализировали за несколько дней до чемпионата России в Саранске.

«Она только выписалась из больницы. Сейчас будет процесс восстановления и планирование нагрузок», — цитирует её тренера Алексея Мишина ТАСС.

Из-за пропуска первенства страны Туктамышева не сможет выступить на чемпионате Европы. В составе женской команды в Минск отправятся Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова. Туктамышева должна будет стартовать на Универсиаде в Красноярске.

Ранее россиянка стала третьей в финале Гран-при в Ванкувере. Она уступила японке Рике Кихире и соотечественнице Загитовой. Туктамышева — единственная взрослая спортсменка в России, которая включает в свои программы тройной аксель (самый сложный и дорогой прыжок в женском фигурном катании).

Как писал News.ru, Туктамышева шокирована итогом чемпионата России среди женщин. Накануне в Саранске весь подиум заняли юниорки из команды Этери Тутберидзе: Анна Щербакова, Александра Трусова и Алёна Косторная. Загитова стала пятой, Евгения Медведева — седьмой.