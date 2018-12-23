USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin4,066.10 $
МОСКВА-7°C16:49
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Туктамышеву выписали из больницы

Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выздоровела после воспаления лёгких, с которым её госпитализировали за несколько дней до чемпионата России в Саранске.

«Она только выписалась из больницы. Сейчас будет процесс восстановления и планирование нагрузок», — цитирует её тренера Алексея Мишина ТАСС.

Из-за пропуска первенства страны Туктамышева не сможет выступить на чемпионате Европы. В составе женской команды в Минск отправятся Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова. Туктамышева должна будет стартовать на Универсиаде в Красноярске.

Ранее россиянка стала третьей в финале Гран-при в Ванкувере. Она уступила японке Рике Кихире и соотечественнице Загитовой. Туктамышева — единственная взрослая спортсменка в России, которая включает в свои программы тройной аксель (самый сложный и дорогой прыжок в женском фигурном катании).

Как писал News.ru, Туктамышева шокирована итогом чемпионата России среди женщин. Накануне в Саранске весь подиум заняли юниорки из команды Этери Тутберидзе: Анна Щербакова, Александра Трусова и Алёна Косторная. Загитова стала пятой, Евгения Медведева — седьмой.


#фигурноекатание #ЕлизаветаТуктамышева
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны

читайте также
спорт 12:37, 23 декабря 2018
Медведева поведала о брошенных на лёд сырых пельменях
спорт 12:21, 23 декабря 2018
Кучеров сделал пента-трик и стал первой звездой дня в НХЛ
спорт 20:58, 22 декабря 2018
Фигуристка Щербакова стала чемпионкой России
Лента новостей
в мире 16:44
Звезду Трампа в Голливуде залили кровью
спорт 16:43
Логинов позвал братьев Бё «в однушку в Саратов»
в мире 16:34
Сербия назвала условие продолжения диалога с Косово
общество 16:34
Питерский художник «украсил» стену образом свиньи с дубинкой
общество 16:31
Поездку детей чиновников в Турцию назвали оправданной
спорт 16:28
Медведева сравнила себя с инфузорией
общество 16:22
Свердловский пенсионер лишился квартиры из-за доверчивости
политика 16:20
Песков: Путин готов отвечать на любые вопросы
спорт 16:18
Фуркад рассказал об истощении
в мире 16:16
Эрдоган обвинил Израиль в терроре против палестинцев
общество 16:12
Власти попросили забайкальцев скинуться на ремонт больницы
общество 16:08
ОП РФ: законопроект о развитии виноделия нужно доработать
происшествия 16:07
Двигатель отказал при взлёте авиалайнера в Москве
спорт 16:07
Дом футболиста ПСЖ обворовали во время матча с «Нантом»
в мире 16:01
Суд Литвы оставил под арестом «российского шпиона»
Другие новости
спорт 16:43
Логинов позвал братьев Бё «в однушку в Саратов»
спорт 16:28
Медведева сравнила себя с инфузорией
спорт 16:18
Фуркад рассказал об истощении
спорт 16:07
Дом футболиста ПСЖ обворовали во время матча с «Нантом»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top