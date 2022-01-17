Туктамышева, Семененко и другие фигуристы получили олимпийскую экипировку

Читайте нас в Google Новости

Российские фигуристы получили олимпийскую экипировку для Игр-2022 в Пекине. Комплект формы достался, в том числе Елизавете Туктамышевой, которая числится запасной на Олимпиаду, сообщает «Матч ТВ».

По данным источника, свой комплект формы уже забрали Михаил Коляда, Евгений Семененко, Елизавета Туктамышева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Все фигуристы, кроме Елизаветы Туктамышевой, находились в составе сборной России на чемпионат Европы.

На чемпионате Европы, который проходил в Таллине с 12 по 16 января, российский фигуристы завоевали 9 из 12 медалей. Все четыре золота на счету россиян.

Ранее сообщалось, что хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков эмоционально ответил хейтерам после триумфального достижения сборной России на чемпионате Европы. Ученицы Тутберидзе заняли весь пьедестал на турнире в Таллине.