Туктамышева провела последнюю тренировку в году

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Елизавета Туктамышева

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева провела последнюю тренировку в текущем календарном году. Фото она опубликовала в сторис в Instagram.

Фигуристка пропустила чемпионат России в Саранске по причине госпитализации. Спортсменка перенесла воспаление лёгких. Из-за пропуска первенства страны Туктамышева не сможет выступить на чемпионате Европы. В составе женской команды в Минск отправятся Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова. Туктамышева должна будет стартовать на Универсиаде в Красноярске.

Ранее россиянка стала третьей в финале Гран-при в Ванкувере. Она уступила японке Рике Кихире и соотечественнице Загитовой. Туктамышева — единственная взрослая спортсменка в России, которая включает в свои программы тройной аксель (самый сложный и дорогой прыжок в женском фигурном катании).

Туктамышева начнёт подготовку к чемпионату мира, писал News.ru.