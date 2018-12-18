Туктамышева пропустит чемпионат России

https://news.ru/storage/news/1fec20a43819134e33da58cf805d6dee/b95672fe-9086-42ce-adae-f3c926f2dd28_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Елизавета Туктамышева

Фигуристка Елизавета Туктамышева, победившая в чемпионате мира 2015 года, не поедет в Саранск на чемпионат России. Спортсменка находится в медучреждении, у неё диагностировано воспаление лёгких.

Девушка не попала в списки тренировочных групп участников соревнования на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Как ранее сообщал News.ru, Туктамышева попала в больницу из-за воспаления лёгких. Тренер фигуристки говорил, что его подопечная выздоравливает.

9 декабря она стала третьей в финале Гран-при в Ванкувере. Россиянка проиграла японке Рике Кихире и соотечественнице Алине Загитовой.