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Туктамышева пропустит чемпионат России

Елизавета Туктамышева Сергей Булкин/News.ru

Елизавета Туктамышева

спорт [ версия для печати ]

Фигуристка Елизавета Туктамышева, победившая в чемпионате мира 2015 года, не поедет в Саранск на чемпионат России. Спортсменка находится в медучреждении, у неё диагностировано воспаление лёгких.

Девушка не попала в списки тренировочных групп участников соревнования на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Как ранее сообщал News.ru, Туктамышева попала в больницу из-за воспаления лёгких. Тренер фигуристки говорил, что его подопечная выздоравливает.

9 декабря она стала третьей в финале Гран-при в Ванкувере. Россиянка проиграла японке Рике Кихире и соотечественнице Алине Загитовой.


#фигурноекатание #ЕлизаветаТуктамышева
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