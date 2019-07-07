https://static.news.ru/photo/8441fea2-a062-11e9-a762-fa163e074e61_1024.jpg Елизавета Туктамышева Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева раскрыла детали своей программы в новом сезоне, отметив, что раздеваться на льду не будет. Чемпионка мира 2015 года станет выступать под песню Shallow Леди Гаги и Брэдли Купера.

Автором идеи и постановки номера является хореограф Илья Авербух. Об этом Туктамышева написала на своей странице в Instagram , сопроводив сообщение парой фотографии нового образа.

На снимках Туктамышева позирует в коротком зелёном платье.

Тернистый путь фигуристки, которая решила не снимать с себя костюм в новом показательном, — гласит комментарий спортсменки к фотографиям.

Комментарии фолловеров полны комплиментов: «Лизе даже не нужно раздеваться, чтобы быть самой сексуальной», «Как всегда восхитительна», «Хоть в костюме, хоть без костюма, все равно огонь!», «Очень, Лизе идёт изумруд», «Медной горы Хозяйка».

Ранее News.ru сообщал, что полузащитник футбольного «Зенита» Кристиан Нобоа поделился мнением о трёх, на его взгляд, самых сексуальных спортсменках. Третье место он отдал Марии Шараповой, второе — Мартине Хингис, а первое место — Елизавете Туктамышевой. Такое признание он сделал в интервью самой фигуристке.