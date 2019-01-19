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Туктамышева окрестила себя «пожилой фигуристкой»

Елизавета Туктамышева Сергей Булкин/News.ru

Елизавета Туктамышева

спорт [ версия для печати ]

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, сколько лет она планирует ещё посвятить профессиональному спорту.

По словам фигуристки, она точно готова выступать в следующем сезоне, а дальше всё будет зависеть от здоровья. Она добавила, что женское фигурное катание сильно «омолодилось».

«Меня вполне можно назвать довольно пожилой дамой в этом виде спорта, пожилой фигуристкой», — сказала она во время прямой трансляции в Instagram журналистки Марии Командной.

22-летняя Туктамышева пропустила чемпионат России в Саранске по причине госпитализации. Спортсменка перенесла воспаление лёгких. Из-за пропуска первенства страны Туктамышева не сможет выступить на чемпионате Европы. В составе женской команды в Минск отправятся Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова. Туктамышева должна будет стартовать на Универсиаде в Красноярске.

Ранее россиянка стала третьей в финале Гран-при в Ванкувере. Она уступила японке Рике Кихире и соотечественнице Загитовой. Туктамышева — единственная взрослая спортсменка в России, которая включает в свои программы тройной аксель (самый сложный и дорогой прыжок в женском фигурном катании).

Как писал News.ru, Туктамышева рассказала о подарке тренера.


#фигурноекатание #ЕлизаветаТуктамышева
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