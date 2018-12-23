Туктамышева начнёт подготовку к чемпионату мира

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Елизавета Туктамышева

Заслуженный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал о планах своей воспитанницы Елизаветы Туктамышевой.

«Лиза Туктамышева не обижена вниманием. Федерация поручила мне готовить её к чемпионату мира», — цитирует Мишина «Спорт-Экспресс».

Из-за пропуска первенства страны Туктамышева не сможет выступить на чемпионате Европы. В составе женской команды в Минск отправятся Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова. Туктамышева должна будет стартовать на Универсиаде в Красноярске.

Ранее россиянка стала третьей в финале Гран-при в Ванкувере. Она уступила японке Рике Кихире и соотечественнице Загитовой. Туктамышева — единственная взрослая спортсменка в России, которая включает в свои программы тройной аксель (самый сложный и дорогой прыжок в женском фигурном катании).

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в японском городе Сайтама с 18 по 24 марта 2019 года.

Как писал News.ru, Туктамышеву выписали из больницы.