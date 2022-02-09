Туктамышева может заменить Валиеву в одиночном турнире

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева может заменить Камилу Валиеву на Олимпийских играх в Пекине. Именно её перед стартом турнира Федерация фигурного катания на коньках России назначила запасной на случай травмы или болезни одной из спортсменок, сообщает RT.

В понедельник воспитанница Алексея Мишина подтвердила , что проводит интенсивные тренировки и готова в любой момент вылететь в Пекин.

В данный момент существует неопределённость в отношении Валиевой. Решение о дисквалификации спортсменки ещё не принято, но если его отложат на более поздний срок, сборная России не успеет заявить Туктамышеву на командный турнир.

9 февраля Inside the Games сообщил о подозрительной допинг-пробе у одного из победителей командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Позже выяснилось, что допинг-тест провалила Камила Валиева. Ранее сообщалось, что допинг-тест Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе. Однако это вещество не является наркотиком.