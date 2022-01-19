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Трёхкратную олимпийскую чемпионку по фехтованию госпитализировали в Москве

Трёхкратную олимпийскую чемпионку по фехтованию Забелину госпитализировали с коронавирусом
17:44, 19 января 2022
Трёхкратную олимпийскую чемпионку по фехтованию госпитализировали в Москве Александра Забелина Фото: Борис Елин/РИА Новости
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Трёхкратную олимпийскую чемпионку по фехтованию Александру Забелину госпитализировали с коронавирусом в одну из столичных клиник. Тест на заражение 84-летней спортсменки показал положительный результат, пишет «112». На текущий день состояние фехтовальщицы оценивается как средней степени тяжести.

Уточняется, что несколько дней подряд у Забелиной не спадала высокая температура, из-за чего она была вынуждена обратиться за помощью к медикам. Другие подробности о её состоянии неизвестны.

Александра Забелина родилась 11 марта 1937 года. Она является не только трёхкратной олимпийской чемпионкой, но также и девятикратной чемпионкой мира и двадцатитрёхкратной чемпионкой СССР. Носит звание заслуженного тренера России.

Ранее COVID-19 заразился легендарный бразильский футболист, двукратный чемпион мира по футболу Пеле. Бывший форвард перенёс болезнь в лёгкой форме и чувствовал себя удовлетворительно на протяжении болезни.

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