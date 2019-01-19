Трямкин: «Автомобилист» будет в форме к старту плей-офф

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News.ru поговорил с лидером клуба из Екатеринбурга

Защитник екатеринбургского «Автомобилиста» Никита Трямкин в эксклюзивном интервью News.ru заявил, что успел соскучиться по хоккею за время восстановления от тяжёлой травмы и отметил, что команда подойдёт в форме к старту плей-офф.

— С какими эмоциями пожаловали в Казань на Матч звёзд?

— Только с положительными. Неделя хоккея — это большой праздник, в котором принимают участие не только хоккеисты из КХЛ, но и из молодежных и женских лиг. Думаю, нас ждёт интересное шоу, венцом которого будет матч.

— Своей командой довольны?

— Конечно. У нас собраны четыре человека из «Автомобилиста». Плюс знаменитые игроки из других команд, отличный тренер. Я думаю, что у нас впереди два замечательных дня.

— Видно, нас ждёт атмосфера праздника. Вы будете настраиваться на сам матч серьёзно, или для вас это всё не более чем шоу?

— Интересно поиграть. Каждый может постараться сыграть на публику, сделать какой-то финт, и тебя за это не ударят и не встретят жёстко. На таких мероприятиях можно показать всё, на что ты способен. Но все равно приятно выигрывать, даже если это и Матч звёзд.

— Тренер-девушка — это хорошо или плохо? Пусть барышня и будет не главным, а лишь помощником.

— Проверим это уже в субботу во время мастер-шоу. В прошлом году всё было хорошо, и эта инициатива прижилась. Думаю, и сейчас четыре красавицы — по одной на каждую из команд — украсят наш хоккейный уик-энд.

Павел Лисицын/РИА Новости Игрок «Йокерита» Пекка Йормакка (слева) и игрок «Автомобилиста» Никита Трямкин в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК «Автомобилист» (Екатеринбург, Россия) и ХК «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия)

— Скажите честно: накопилась ли усталость после большей части сезона в регулярном чемпионате?

— Я бы не сказал, что устал за последнее время, я больше месяца был травмирован. Удалось как отдохнуть от хоккея, так и устать без него. Очень хотелось вернуться на лёд, да и как я могу устать от своего любимого дела? Люблю этот вид спорта.

— «Автомобилист» в первой части сезона всех рвал, а сейчас несколько сдал свои позиции. В чем причина?

— Думаю, всё кроется в наших головах. Стараемся это исправить. Не назвал бы нынешнюю ситуацию проблемой, но все равно надо разобраться. В плей-офф надо выходить уже в хорошей форме.

— Сказались травмы хоккеистов, или соперники раскусили екатеринбуржцев?

— Не могу что-то одно выделить. Может, разобрали нашу игру, а может, травмы вмешались. У нас, кстати, много игроков побывало в лазарете, часть их них очень долго восстанавливаются после серьезных повреждений. Даже я пропустил около пяти недель. Это жизнь, нужно выкарабкиваться из сложившейся ситуации. Больше ничего не остаётся.

— Согласитесь, что ваша команда всё равно продолжает быть одним из фаворитов на победу в Кубке Гагарина?

— Не буду делать никаких громких заявлений. Мы будем биться и сражаться за трофей. А там уже как даст жизнь.