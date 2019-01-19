USD  66.4438 EUR  75.633
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,641.03 $
МОСКВА-5°C09:11
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Трямкин: «Автомобилист» будет в форме к старту плей-офф

Павел Лисицын/РИА Новости эксклюзивы

спорт [ версия для печати ]
News.ru поговорил с лидером клуба из Екатеринбурга

Защитник екатеринбургского «Автомобилиста» Никита Трямкин в эксклюзивном интервью News.ru заявил, что успел соскучиться по хоккею за время восстановления от тяжёлой травмы и отметил, что команда подойдёт в форме к старту плей-офф.

— С какими эмоциями пожаловали в Казань на Матч звёзд?

— Только с положительными. Неделя хоккея — это большой праздник, в котором принимают участие не только хоккеисты из КХЛ, но и из молодежных и женских лиг. Думаю, нас ждёт интересное шоу, венцом которого будет матч.

— Своей командой довольны?

— Конечно. У нас собраны четыре человека из «Автомобилиста». Плюс знаменитые игроки из других команд, отличный тренер. Я думаю, что у нас впереди два замечательных дня.

— Видно, нас ждёт атмосфера праздника. Вы будете настраиваться на сам матч серьёзно, или для вас это всё не более чем шоу?

— Интересно поиграть. Каждый может постараться сыграть на публику, сделать какой-то финт, и тебя за это не ударят и не встретят жёстко. На таких мероприятиях можно показать всё, на что ты способен. Но все равно приятно выигрывать, даже если это и Матч звёзд.

— Тренер-девушка — это хорошо или плохо? Пусть барышня и будет не главным, а лишь помощником.

— Проверим это уже в субботу во время мастер-шоу. В прошлом году всё было хорошо, и эта инициатива прижилась. Думаю, и сейчас четыре красавицы — по одной на каждую из команд — украсят наш хоккейный уик-энд.

Игрок «Йокерита» Пекка Йормакка (слева) и игрок «Автомобилиста» Никита Трямкин в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК «Автомобилист» (Екатеринбург, Россия) и ХК «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) Павел Лисицын/РИА Новости

Игрок «Йокерита» Пекка Йормакка (слева) и игрок «Автомобилиста» Никита Трямкин в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК «Автомобилист» (Екатеринбург, Россия) и ХК «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия)

— Скажите честно: накопилась ли усталость после большей части сезона в регулярном чемпионате?

— Я бы не сказал, что устал за последнее время, я больше месяца был травмирован. Удалось как отдохнуть от хоккея, так и устать без него. Очень хотелось вернуться на лёд, да и как я могу устать от своего любимого дела? Люблю этот вид спорта.

— «Автомобилист» в первой части сезона всех рвал, а сейчас несколько сдал свои позиции. В чем причина?

— Думаю, всё кроется в наших головах. Стараемся это исправить. Не назвал бы нынешнюю ситуацию проблемой, но все равно надо разобраться. В плей-офф надо выходить уже в хорошей форме.

— Сказались травмы хоккеистов, или соперники раскусили екатеринбуржцев?

— Не могу что-то одно выделить. Может, разобрали нашу игру, а может, травмы вмешались. У нас, кстати, много игроков побывало в лазарете, часть их них очень долго восстанавливаются после серьезных повреждений. Даже я пропустил около пяти недель. Это жизнь, нужно выкарабкиваться из сложившейся ситуации. Больше ничего не остаётся.

— Согласитесь, что ваша команда всё равно продолжает быть одним из фаворитов на победу в Кубке Гагарина?

— Не буду делать никаких громких заявлений. Мы будем биться и сражаться за трофей. А там уже как даст жизнь.


#хоккей #КХЛ #Автомобилист #Матчзвезд #НикитаТрямкин
самое читаемое
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг

читайте также
За биатлонисток — в эстафете, за Росомаху — в бою всей жизни
спорт 15:46, 18 января 2019
За кого болеть в выходные
За биатлонисток — в эстафете, за Росомаху — в бою всей жизни
Мужская сборная не отобралась на Олимпиаду
спорт 11:24, 18 января 2019
Это гандбол, а не фэнтези: Россия осталась без Токио
Мужская сборная не отобралась на Олимпиаду
Боксёр Артур Акавов может реализовать мечту всей жизни
спорт 21:29, 17 января 2019
Последний шанс Росомахи стать Золушкой
Боксёр Артур Акавов может реализовать мечту всей жизни
Лента новостей
происшествия 09:01
Уралец обвинил газовиков в нежелании чинить утечку
общество 08:56
Советник Рогозина получит новую должность
общество 08:55
Ленина снова предлагают захоронить
общество 08:53
Пенсионерка получила срок из-за незнания условий опекунства
общество 08:44
Жители Урала посмеялись над крещенскими купаниями
Другие новости
спорт 08:26
Игорь Бобков: переезд в Балашиху надо просто принять
Вратарь “Авангарда” дал интервью News.ru
спорт 07:52
Акавов не смог завоевать титул чемпиона мира
спорт 07:44
Медведев вышел в четвёртый круг Australian Open
спорт 19:42
Зарипов прокомментировал своё участие в Матче звёзд КХЛ
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top