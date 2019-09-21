https://static.news.ru/photo/1ffd76de-dc6b-11e9-b9d8-fa163e074e61_660.jpg Александра Трусова Фото: avtrusova/instagram.com

Российская фигуристка Александра Трусова побила сразу два мировых рекорда на проходящем в Словакии предсезонном турнире ISU «Ондрей Непела Трофи».

15-летняя спортсменка получила рекордные 163,78 балла за произвольную программу и 238,69 балла в сумме короткой и произвольной программ. Таким образом, она обошла другую фигуристку из РФ Алину Загитову, чьи предыдущие достижения в произвольной программе и в сумме составляли 158,50 и 238,43 балла.

Рекорд в короткой программе принадлежит японке Рике Кихире — 83,97 балла.

Как ранее сообщал News.ru, российская фигуристка Евгения Медведева заняла второе место на турнире Autumn Classic International в Канаде.