Трусова поделилась подробностями романа с Кондратюком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Александра Трусова

Фигуристка Александра Трусова рассказала фанатам о своей личной жизни. Девушка поделилась подробностями романа с Марком Кондратюком и тем, как зарождались их отношения и что между ними происходит в данный момент.

Трусова в эфире Матч ТВ сообщила, что решила попробовать заниматься чем-то помимо фигурного катания, а это привело к новым знакомствам и интересам. Спортсменка начала больше общаться с другими, в число которых входил и Кондратюк. На счет сближения с молодым фигуристом Александра сказала, что «так получилось».

Просто из-за того, что я решила, что могу заниматься чем-то помимо фигурного катания, у меня появилось немного новая жизнь. Я стала пробовать, начала общаться со многими людьми, включая Марка. Мы ещё на Олимпиаде гуляли все вместе, было очень интересно, просто общались, и так получилось, — поделилась Трусова.

Сам Кондратюк по поводу отношений с Александрой никаких комментариев не дает. Молодая пара отдыхала в Дубае после Олимпийских игр, именно оттуда они выложили совместные фото, подписями к которым стало красное сердце.

Ранее стало известно, что Трусова решила попробовать себя в новом виде спорта, которым стала легкая атлетика. Девушка поделилась своим дебютом и интересом к прыжкам с шестом, но добавила, что боится упасть назад. Спортсменка уточнила, что не видела результатов соперниц и просто старалась улететь как можно дальше.