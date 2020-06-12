Трусова первой в мире прыгнула на тренировке четверной риттбергер

https://static.news.ru/photo/edd9fbb0-ad47-11ea-951b-fa163e074e61_660.jpg Александра Трусова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что его подопечная, 15-летняя фигуристка Александра Трусова, на тренировке прыгнула четверной риттбергер. Это единственный элемент в женском фигурном катании, который до сих пор не выполняла на соревнованиях ни одна фигуристка в мире. Команда Плющенко сейчас находится на сборах в Кисловодске.

Все четверные мы уже восстановили, могу даже приоткрыть секрет, что Саша сделала новый четверной, риттбергер. Так что мы довольны тем, как идёт подготовка, — рассказал «Спорт-Экспрессу» Плющенко.

Он также сообщил, что прекрасные условия для тренировок в Кисловодске и «секреты», которые они используют в работе, помогут достичь его подопечным высоких результатов в новом сезоне.

Как писал NEWS.ru, Александра Трусова за исполнение четверного флипа в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса. Это случилось 7 декабря 2019 года на Гран-при по фигурному катанию в итальянском Турине. Ранее в Книге рекордов Гиннесса были увековечены исполненные ею четверные тулуп и лутц.

Не так давно Трусова ушла от своей наставницы Этери Тутберидзе в команду Плющенко. Под его руководством она надеется воплотить в жизнь свою главную мечту — победить на Олимпийских играх.