Трусова объяснила желание попробовать себя в легкой атлетике Трусова рассказала, что давно хотела попробовать себя в прыжках в длину

Фото: Yohei Osada/AFLO/Global Look Press

Александра Трусова

Российская фигуристка Александра Трусова высказалась о дебюте в легкой атлетике, сообщает РИА Новости. По словам спортсменки, она давно хотела попробовать свои силы в прыжках в длину.

Всё это очень вдохновляюще, потому что всегда интересно пробовать что-то новое, но и очень волнительно, — заявила Трусова.

Спортсменка пригласила всех прийти и поддержать ее, а также других спортсменов. Соревнования состоятся в четверг, 9 июня.

Тренер по легкой атлетике Евгений Тер-Аванесов высказался о дебюте Трусовой в прыжках в длину. По словам специалиста, спортсменка может получить травму.

Ранее стало известно, что Трусова примет участие в неделе лёгкой атлетики в Москве. Спортсменка планирует выступить в соревнованиях по прыжкам длину среди юниоров.