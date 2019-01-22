Тридцать три несчастья Лауры Дальмайер

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Лаура Дальмайер

О падении с велосипеда, бактериальной инфекции и гриппе вместо подарка на Новый год— в интервью News.ru

Двукратная олимпийская чемпионка немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер в эксклюзивном интервью News.ru рассказала о тяжелой травме, сомнениях в продолжении карьеры и мечтах о чемпионате мира.

— Лаура, как вы себя чувствуете после завершения гонок в Рупольдинге — втором этапе Кубка мира, в котором вы приняли участие в этом сезоне?

— Самая приятная новость на сегодняшний день — это то, что я вновь хорошо себя чувствую. В первой гонке в Рупольдинге мне было очень тяжело, но ближе к концу этапа чувствовала себя уже намного лучше, хотя скорость еще далека от оптимальной. Стрельба сейчас и того нестабильнее. В масс-старте я финишировала последней: мы с Кайсой Мякяряйнен обе допустили по шесть промахов в этой гонке. Домашний этап был моей долгосрочной целью после возвращения на Кубок мира, но мне было очень трудно вновь поверить в себя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Laura_Dahlmeier (@laura_dahlmeier) 7 Янв 2019 в 8:48 PST

— Неужели ваше триумфальное возвращение в Нове-Место не придало вам необходимую уверенность?

— В Чехии все сложилось для меня самым невероятным образом: после такой серьезной травмы, которую получила летом, и длительного восстановления даже подумать не могла, что сумею вообще бороться за высокие места так скоро. Кто бы мог представить, что я стану второй в спринте! Это был большой сюрприз как для меня, так и для всей спортивной общественности. Я потом пересматривала гонку дома и никак не могла поверить, что так здорово бежала после пропуска двух первых этапов Кубка мира. Но это было перед Рождеством, а потом я заболела.

— Простудились?

— Да, простыла и слегла с гриппом. На фоне ослабленного иммунитета не успела и оглянуться, как заболела и пролежала в кровати все рождественские и новогодние каникулы. Не успеешь прийти в форму после травмы, как тебя подкосит простуда. Откуда в такой ситуации появится уверенность в себе? Мне удалось вернуться к тренировкам только под конец первой недели января, и на тот момент я была не уверена, стоит ли мне стартовать в Оберхофе или лучше поберечь силы.

— Пропуск этапа помог вам восстановиться?

— Да, это было правильным решением. Хотя мне было очень обидно смотреть гонки по телевизору. Но надо было набираться сил перед Рупольдингом, поэтому я потихоньку тренировалась и готовилась выйти на старт на пятом этапе Кубка мира.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Laura_Dahlmeier (@laura_dahlmeier) 22 Дек 2018 в 9:41 PST

— Как вы видите свои выступления дальше?

— На данный момент не забегаю вперед. Конечно, мне хочется принять участие как можно в большем количестве стартов, и для этого я, в первую очередь, слушаю свой организм. Здоровье всегда стоит на первом месте. Сейчас нас ждет этап в Антхольце, и очень надеюсь, что там я буду чувствовать себя увереннее. Основное внимание сейчас уделяю регенерации: после каждой гонки и тренировки должна дать организму хорошо отдохнуть и восстановиться. Для меня очень важно не переусердствовать с работой и набирать форму постепенно. Вопрос о моем выступлении на североамериканских этапах пока остается открытым. Это нелегкий путь, но я верю, что у меня все получится.

— Постолимпийский сезон оказался для вас богатым на разные спортивные несчастья. Каким вы видели продолжение своей карьеры после Игр в Корее?

— Я очень устала после Олимпиады, поэтому отдыхала несколько дольше, чем обычно. Но когда приступила к тренировкам, почувствовала былую мотивацию и с нетерпением ждала начала нового сезона. Но в конце июля упала с велосипеда и серьезно повредила ногу, куда попала бактериальная инфекция. Так, в течение двух месяцев я едва ходила и еще где-то месяц чувствовала себя очень слабой. В этой ситуации не приходилось думать о карьерных амбициях, а лишь о здоровье.

— Вы говорили, что два летних месяца, которые провели в больнице, стали для вас одним из самых сложных периодов. Вы боялись, что не сумеете восстановиться?

— Это было непростое время. Прежде мне не доводилось так долго находиться в неведении о моем будущем. Из-за инфекции, которая попала в рану после падения с велосипеда, процесс полного выздоровления намного затянулся. Мой иммунитет долгое время был очень ослаблен. В те безмятежные для многих месяцы я лежала на больничной койке и задавалась вопросами: «Смогу ли я вернуться в большой спорт?», «Продолжу ли я заниматься биатлоном?», «Когда я снова буду здорова на сто процентов?», «Что мне делать, чтобы жить свою жизнь так, как мне бы хотелось?» Когда мне стало чуть получше и я смогла нормально ходить, подумала, что больше всего этой зимой мечтаю выступить на этапе в Рупольдинге. Думаю, теперь вы понимаете, почему я плакала и не могла поверить, что попала на пьедестал в Нове-Место.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Laura_Dahlmeier (@laura_dahlmeier) 21 Дек 2018 в 11:34 PST

— Про чемпионат мира в Эстерсунде думаете?

— Конечно, для каждого спортсмена это самый важный старт в сезоне. В этом году чемпионат мира пройдет относительно поздно — в середине марта, в этом отношении мне повезло. Выступление в Эстерсунде — теперь моя главная цель в этом году. Очень сложно что-то загадывать, ведь еще недавно я допускала мысль, что мне придется пропустить чемпионат мира хотя бы потому, что попросту не смогу набрать форму и отобраться в команду. Чтобы этого не произошло, сейчас работаю от старта к старту. Очень хочется прийти к стабильности в результатах, а также, чтобы постепенно наметился прогресс.

— Что помогает вам не опускать руки и сохранять веру в то, что вам удастся добиться желаемого?

— Я обожаю спорт, это моя жизнь. Тренировки и соревнования заряжают меня эмоционально, а поддержка со стороны подруг по команде очень помогает в непростые психологические моменты. Когда приступила к активным тренировкам в ноябре, работала вместе с нашей юношеской сборной, и это было просто здорово. Тогда я снова почувствовала себя счастливой. На Кубке IBU более спокойная атмосфера, никто не обращал софиты в мою сторону. Такая соревновательная подготовка помогла мне успешно вернуться на Кубок мира, где искренняя поддержка болельщиков дала мне дополнительный толчок, чтобы продолжать двигаться вперед.