Трибуны матчей чемпионата РФ по регби разрешили заполнить зрителями на 10%

https://static.news.ru/photo/1bcae590-ab3e-11ea-9730-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роспотребнадзор разрешил заполнять трибуны на матчах чемпионата РФ по регби не больше, чем 10% от вместимости стадиона. Об этом сообщает Федерация регби России (ФРР).

Ранее ФРР сообщила, что ведомство согласовало регламент проведения чемпионата России по регби на сезон-2020/21. Турнир начнется 18 июня матчем «Локомотив» (Пенза) — «ВВА-Подмосковье».

Изначально чемпионат России должен был начаться в конце апреля, но старт турнира был перенесен из-за пандемии коронавируса.

За последние сутки в России выявили 8404 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, с начала эпидемии COVID-19 подхватили 485 763 жителей страны, половина из них уже выздоровела, 6 178 человек скончались. Во многих регионах РФ отмечается улучшение эпидемиологической обстановки, власти снимают введённые ранее ограничения.

Из-за пандемии по всему миру было отменено или перенесено множество спортивных соревнований. Сейчас они начали проходить, но без зрителей.

Ранее NEWS.ru писал, что «Матч ТВ» намерен показать большую часть оставшихся игр Российской премьер-лиги, которая стартует 19 июня, в прямом эфире и свободном доступе. Телеканал намерен обеспечить зрителям максимальный эффект присутствия.