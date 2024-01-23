Три секунды, две жены, «Движение вверх»: как жил великий баскетболист Белов

Фото: Фред Гринберг/РИА Новости

VI чемпионат мира по баскетболу. Игра команд СССР и США. С мячом – Сергей Белов

В последние годы, даже до массового отстранения российских спортсменов от международных соревнований, у отечественных поклонников баскетбола было мало поводов для радости. Мужская национальная команда либо не отбиралась на крупные турниры, либо проваливала их. Сергей Белов, которому 23 января исполнилось бы 80 лет, был представителем другого, гораздо более успешного поколения баскетболистов. В составе сборной СССР он выиграл Олимпиаду-1972, победив в легендарном финале США, стал двукратным чемпионом мира и первым из неграждан США попал в Зал славы баскетбола. NEWS.ru — подробнее о жизни и карьере великого игрока.

Пришел в баскетбол в пятом классе

Белов родился в небольшом сибирском селе Нащеково, а в возрасте шести лет переехал в Томск. Там он увлекся спортом, причем занимался всем подряд: акробатикой, легкой атлетикой, футболом, хоккеем и даже шахматами. Баскетбол же появился в его жизни лишь в пятом классе, и на школьных соревнованиях юношу заметил тренер Георгий Реш. Он предложил Белову заняться баскетболом профессионально в своей секции, и тот согласился.

Парень оказался талантливым и трудолюбивым: с 14 лет он уже на равных играл со студентами местных вузов, а в 1960-м в составе сборной Томской области выступал на Спартакиаде школьников СССР и был признан лучшим игроком турнира.

Где Белов провел бóльшую часть карьеры

Профессиональная карьера Белова началась в Свердловске, в местном клубе «Уралмаш», куда его пригласили в 1964 году. Благодаря успешной игре на Урале атакующий защитник получил приглашение в сборную СССР, в 1967 году перебрался в московский ЦСКА, где выступал вплоть до завершения карьеры в 1980-м.

Вместе с армейцами Белов 11 раз выиграл чемпионат СССР, дважды завоевал Кубок страны, а также два раза завоевал Кубок европейских чемпионов (турнир — предшественник современной Евролиги).

Фото: Игорь Уткин/РИА Новости Сергей Белов с мячом, защитник баскетбольной команды ЦСКА

Каких успехов добился Белов в составе сборной СССР

В 1967 году Белов выступил на чемпионатах мира и Европы, оба турнира советская команда выиграла, причем успех на мировом первенстве стал для нее первым в истории. Спустя год Белов дебютировал на Олимпиаде, а его команда стала бронзовым призером Игр. Спустя четыре года перед Олимпиадой 1972 года в Мюнхене состав советской команды серьезно обновился, но Белов сохранил место в сборной и вместе с ней впервые завоевал золотые медали. В финале советским спортсменам противостояли непобедимые американцы, которые перед решающей встречей выиграли 63 из 63 матчей на Олимпиадах с 1936 года.

Тот матч вошел в историю отечественного спорта, а Белов набрал в нем целых 20 очков, притом что больше никому из участников встречи не удалось преодолеть отметку даже в 10 очков. В концовке американцы успели дважды отпраздновать победу, но оба раза игру заканчивали преждевременно из-за судейских ошибок. В итоге сборная СССР все-таки вырвала победу благодаря однофамильцу Сергея Белова Александру. Тот забросил мяч в кольцо после паса Ивана Едешко через всю площадку. Этот момент вошел в историю под названием «три секунды» — именно столько было у Едешко и Белова, чтобы организовать атаку и вырвать победу на Олимпийских играх.

Позже Сергей Белов написал автобиографию, назвав ее «Движение вверх». Так же назвали и успешный российский художественный фильм, посвященный историческому успеху советских баскетболистов в 1972 году. Роль Белова в нем сыграл актер Кирилл Зайцев. Сам баскетболист до премьеры картины, которая состоялась в 2017-м, не дожил.

После победы на Играх-1972 у Белова и его партнеров был реальный шанс повторить успех в 1980 году. Олимпиаду в Москве бойкотировала сборная США, но советские баскетболисты проиграли в полуфинале Италии и довольствовались бронзовыми медалями. После этого турнира Белов принял решение завершить карьеру. Игры в Москве стали особенными для баскетболиста еще и потому, что ему доверили зажечь олимпийский огонь на церемонии открытия.

Фото: «Централ Партнершип» Кадр из фильма «Движение вверх»

Что делал Белов после завершения карьеры

В 1981-м Белов возглавил родной ЦСКА и в следующем году привел команду к победе в чемпионате СССР. Спустя восемь лет армейцы с тренером повторили этот успех. Накануне распада Советского союза специалист переехал в Италию, прожил там три года, но затем вернулся на родину, возглавил Федерацию баскетбола страны и параллельно был тренером сборной страны. Под его руководством команда завоевала серебро и бронзу чемпионата мира, а также заняла третье место на первенстве Европы.

В конце 1990-х Белов возглавил пермский клуб «Урал-Грейт» и дважды сделал команду чемпионом России. Его последним местом тренерской работы была мужская студенческая сборная страны, которую он привел к серебряным медалям Универсиады-2009.

Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости Старший тренер команды ЦСКА по баскетболу Сергей Белов

Какие проблемы были у Белова с советскими властями

Советские спортсмены не получали миллионов, поэтому зарубежные командировки многие использовали для дополнительного заработка. Атлеты везли за границу икру, а там закупались дефицитными товарами, которые потом продавали на родине. Белов не был исключением, в автобиографии он вспоминал, как вместе с партнером по команде Модестасом Паулаускасом доставил в Мюнхен по 10 двухкилограммовых банок икры на каждого.

«Мы благополучно миновали все границы, заселились в Олимпийскую деревню, чтобы обнаружить... что живем в одном номере с прикрепленным к команде комитетчиком. Ситуация была трагикомическая. Нужно было срочно эвакуировать доставленный на орбиту груз. Модя, продемонстрировав чудеса изворотливости, сумел протащить на территорию деревни своего знакомого литовца на стареньком „Фольксвагене“, который мы припарковали поблизости от нашего корпуса. Улучив момент, мы вынесли икру из комнаты и, словно две крупные нагруженные припасами мыши, метнулись на черную лестницу — везти наше достояние на лифте было слишком рискованно. Спуск пешком с 20 кг икры с 16-го этажа, с замиранием сердца при каждом хлопке двери, движение перебежками к „Фольксвагену“ — все это я запомнил надолго», — рассказывал Белов в книге, отрывок которой процитировал Sports.ru.

Однако пострадал Белов не за контрабанду, а за общение с другом из Бразилии. Это произошло в 1982 году в Москве. КГБ не смутило то, что бразилец был русским по происхождению: приглашение Беловым зарубежного гостя на игру ЦСКА, а также к себе домой побудило органы признать его неблагонадежным и до 1988 года закрыть выезд за границу. На протяжении этого периода Белов не тренировал основную команду, а работал с детьми.

Сколько раз был женат Белов

В первый раз баскетболист женился еще в 1966-м в возрасте 22 лет на Наталье Земской. В 1969-м она родила ему дочь, когда девочке исполнилось восемь, родители развелись. Второй женой Белова стала Лидия Хахулина, в 1977-м у них родился сын, а в 1996-м баскетболист развелся во второй раз и больше в брак не вступал.

Белов умер в декабре 2013-го года, не дожив полтора месяца до 70-летия. Причиной смерти стали проблемы с сердцем. Похоронили спортсмена на Ваганьковском кладбище в Москве.

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