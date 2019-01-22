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Три российских спортсмена дисквалифицированы за допинг

Валерий Шарифулин/ТАСС

спорт [ версия для печати ]

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало ряд спортсменов за нарушение антидопинговых правил.

По информации пресс-службы организации, боксёр Денис Лапшин, борец Вадим Аладжев и тяжелоатлет Магомед Абуев будут отстранены от стартов.

Лапшин дисквалифицирован на четыре года, начиная с 15 мая 2018 года. Аладжаев — также на четыре года, только его срок отсчитывается от 2 августа 2018 года. Абуев отстранён на то же время за повторное нарушение антидопинговых правил. Его дисквалификация начинается с 11 января 2019 года.

Ранее News.ru писал, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило статус соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Данное решение было принято на заседании исполкома организации, которое состоялось в формате телефонной конференции 22 января.


#допинг #РУСАДА
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