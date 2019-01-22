Три российских спортсмена дисквалифицированы за допинг

https://news.ru/storage/news/ea8b0d780001cf438f689c1b7602deef/7fd1beb0-1dd9-4280-82dc-2c4771da1bd3_850.jpg Валерий Шарифулин/ТАСС

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало ряд спортсменов за нарушение антидопинговых правил.

По информации пресс-службы организации, боксёр Денис Лапшин, борец Вадим Аладжев и тяжелоатлет Магомед Абуев будут отстранены от стартов.

Лапшин дисквалифицирован на четыре года, начиная с 15 мая 2018 года. Аладжаев — также на четыре года, только его срок отсчитывается от 2 августа 2018 года. Абуев отстранён на то же время за повторное нарушение антидопинговых правил. Его дисквалификация начинается с 11 января 2019 года.

Ранее News.ru писал, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило статус соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Данное решение было принято на заседании исполкома организации, которое состоялось в формате телефонной конференции 22 января.