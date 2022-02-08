Три бронзы сегодня, одна медаль завтра: где россиянам ждать успеха в среду

Пятый день Олимпиады не принёс сборной России золотых наград, зато были три бронзовые медали, которые добыли сноубордист Виктор Уайлд, саночница Татьяна Иванова и лыжник Александр Терентьев. В среду их почин постарается поддержать Семён Елистратов. К сожалению, на другие медали в этом день рассчитывать не приходится.

Герои вторника

Двукратный олимпийский чемпион Виктор Уайлд сумел блеснуть под занавес карьеры. 35-летний спортсмен выиграл бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе и не сдержал слёз после финиша, объявив о завершении карьеры.

В отличие от Виктора, бронза Татьяны Ивановой сюрпризом не стала. Спортсмена постоянно попадает на пьедестал на чемпионатах мира, а сегодня не могла конкурировать только с немками, которые прошли трассу на реактивных санях.

Относительной неожиданностью стало выступление лыжника Александра Терентьева, потому что в первую очередь надежды были связаны с Сергеем Устюговым, который не попал в финал. Результат настолько его расстроил, что он уже отдал место в эстафете другим лыжникам, а сам расписался в собственном бессилии.

В биатлоне Максим Цветков занял четвёртое место, хотя вплоть до последнего выстрела претендовал на золото.

Кроме того, следует отметить успех женской сборной России по хоккею, которая вышла в четвертьфинал Олимпиады, несмотря на то, что уже потерпела третье поражение подряд, пропустив в этих матчах 16 шайб. Причем россиянкам в плей-офф предстоит встретиться со сборной Швейцарии, командой, которую они уже победили на групповом этапе.

Старты среды. Горнолыжный спорт. Сламом

В этой дисциплине самые высокие шансы на победу имеет словенка Петра Влхова. В этом сезоне она выиграла пять стартов из шести. Только американка Микаэла Шиффрин сумела один раз опередить соперницу. Причем сделала это на последнем старте. А вот действующая чемпионка мира Катарина Линсбергер из Австрии выступала скромнее, два раза оказавшись на пьедестале. За российскую команду выступят Анастасия Горностаева, Екатерина Ткаченко и Полина Мельникова, но горнолыжный спорт никогда не был нашей дисциплиной.

Анастасия Горностаева instagram.com/kluk_va

Лыжное двоеборье

Ещё один вид программы, в котором российские спортсмены не так сильны. Собственно Самир Мастиев, Артём Галунин и Вячеслав Барков выступят одними из первых, поэтому де-факто их шансы уже оцениваются невысоко.

Пока ничего нельзя исключать, но похоже для норвежца Ярла Магнуса Риибера Игры обернутся страшным разочарованием, потому что уже в Пекине он сдал положительный результат на COVID-19, и на данный момент спортсмен не включён в стартовый протокол. Хотя именно он является победителем двух последних чемпионатов мира. Его отсутствие развяжет руки австрийцу Йоханнесу Лампартеру и немцу Винценцу Гайгеру.

Санный спорт

В санном спорте отечественные двойки как правило не показывают высоких результатов, поэтому любая медаль будет большой сенсацией. Борьбу за победу поведут немецкие экипажи Тони Эггерт и Саша Бенеккен, а также Тобиас Вендль и Тобиас Арльт. Конкурировать с ними будут австрийцы и латвийцы, но как показала гонка у женщин, соперничать с немцами пока что нереально никому.

Сноуборд

В женском кроссе Россия не представлена. При этом и конкуренции здесь не ожидается. Золотую медаль должна брать американка Хлоя Ким. Она побеждала на Олимпийских играх в Пхёнчхане, где проживает её семья, а также на двух последних чемпионатах мира.

Фристайл

В этом виде программы фристайла также нет представителей сборной России. Но борьба обещает быть крайне конкурентной. Среди фаворитов норвежец Бирк Рууд, американец Александр Холл, а также шведы Оливер Магнуссон и Хенрик Харлаут.

Шорт-трек

Дистанция 1500 метров является любимой для Семена Елистратова, поэтому только в этом виде программы мы можем рассчитывать на медаль в среду. И не просто на медаль. С чем чёрт не шутит, Семен может замахнуться на золото. В Пхёнчхане, а также на двух последних чемпионатах мира он был третьим. Однако ему будет непросто опередить китайца Зивей Рена, который уже выиграл золото на 1000 метрах. К тому же есть действующий чемпион мира Шарль Амлен из Канады. Зато нет корейца Лим Хё Джуна, который был отстранён из сборной страны за недостойное поведение.

Семен Елистратов Валерий Шарифулин/ТАСС

Хоккей

И отдельным абзацем стоит отметить хоккей, хотя до розыгрыша медалей в этом виде спорта ещё далеко. Свой дебютный матч проведёт мужская сборная России – главный фаворит Игр. Соперник для первой игры очень удобный, потому что сборная Швейцарии не является лидером мирового хоккея, и подопечные Алексея Жамнова могут плавно вкатиться в турнир.

Россия победила Швейцарию в 11 последних официальных личных встречах, поэтому отсутствие звезд НХЛ не должно помешать россиянам победить соперника, уступающего в классе.

9 февраля. Расписание финалов

Фристайл

06:45. Мужчины. Биг-эйр. Финал 3

Горнолыжный спорт

05:15. Женщины. Слалом. 1-я попытка

08:45. Женщины. Слалом. 2-я попытка

Сноуборд

10:50. Женщины. Сноуборд-кросс. Большой финал

Лыжное двоеборье

11:00. Трамплин HS-106

14:00. HS-106 + Гонка 10 км

Шорт-трек

16:13. Мужчины. 1500 м. Финал

Санный спорт

15:20. Мужчины. Двухместные сани. 1-я попытка

16:35. Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка