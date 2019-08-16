Старший тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузато может быть дисквалифицирован на несколько матчей.
Решение о наказании тренера будет принято дисциплинарной комиссией Международной федерации волейбола (FIVB), заседание которой состоится 20 августа.
Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) дополнительных санкций к нему применять не будет, рассказал
На Бузато пожаловалась южнокорейская федерация волейбола. Поводом для этого послужил жест тренера, продемонстрированный им после победы россиянок в квалификационном турнире к Олимпиаде 2020 года. Корейские спортсменки сочли его расистским.
Ранее News.ru писал, что Бузато извинился за своё поведение. Он признал, что поступок был легкомысленным и заверил, что не хотел кого-либо унизить.