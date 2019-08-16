https://static.news.ru/photo/fbb142e6-c0ff-11e9-a8e5-fa163e074e61_660.jpg Серджио Бузато Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Старший тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузато может быть дисквалифицирован на несколько матчей.

Решение о наказании тренера будет принято дисциплинарной комиссией Международной федерации волейбола (FIVB), заседание которой состоится 20 августа.

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) дополнительных санкций к нему применять не будет, рассказал ТАСС генсек организации Александр Ярёменко.

На Бузато пожаловалась южнокорейская федерация волейбола. Поводом для этого послужил жест тренера, продемонстрированный им после победы россиянок в квалификационном турнире к Олимпиаде 2020 года. Корейские спортсменки сочли его расистским.

Ранее News.ru писал, что Бузато извинился за своё поведение. Он признал, что поступок был легкомысленным и заверил, что не хотел кого-либо унизить.