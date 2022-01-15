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Тренерский совет выступил против участия Коляды на командном турнире ОИ

Тренерский совет ФФКР проголосовал против участия Коляды в командном турнире Олимпиады-2022
14:42, 16 января 2022
Тренерский совет выступил против участия Коляды на командном турнире ОИ Михаил Коляда Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
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На тренерском совете Федерации фигурного катания России (ФФКР) прошло голосование по поводу участия фигуриста Михаила Коляды в командном турнире. На нём было рекомендовано не включать спортсмена в командный турнир Олимпийских игр в Пекине, сообщает «Матч ТВ», подчёркивая, что Коляда всё ещё может принять участие в соревнованиях.

Издание отмечает, что эту информацию подтвердили два не связанных друг с другом источника. Уточняется, что голосование тренерского совета не является окончательным решением и Коляда сохраняет возможность принять участия в турнире, хотя его шансы минимальны.

Коляда, представляющий тренера Алексея Мишина, занял второе место на чемпионате России и отобрался на предстоящие Олимпийские игры по критериям Федерации. 

Ожидается, что как минимум с одной программой на турнире выступит чемпион России и Европы Марк Кондратюк. Коляда занял второе место на чемпионате России, а европейское первенство пропустил из-за травмы стопы.

Окончательный состав будет назван перед стартом соревнований.

Ранее завершился чемпионат Европы по фигурному катанию. Российский фигурист Марк Кондратюк, выступающий под руководством Светланы Соколовской, стал победителем соревнований. Сумма за обе программы составила 286,56 балла.

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