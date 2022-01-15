Тренерский совет выступил против участия Коляды на командном турнире ОИ

На тренерском совете Федерации фигурного катания России (ФФКР) прошло голосование по поводу участия фигуриста Михаила Коляды в командном турнире. На нём было рекомендовано не включать спортсмена в командный турнир Олимпийских игр в Пекине, сообщает «Матч ТВ», подчёркивая, что Коляда всё ещё может принять участие в соревнованиях.
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Коляда, представляющий тренера Алексея Мишина, занял второе место на чемпионате России и отобрался на предстоящие Олимпийские игры по критериям Федерации.
Ожидается, что как минимум с одной программой на турнире выступит чемпион России и Европы
Окончательный состав будет назван перед стартом соревнований.
Ранее завершился чемпионат Европы по фигурному катанию. Российский фигурист Марк Кондратюк, выступающий под руководством Светланы Соколовской,