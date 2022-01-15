Тренерский совет выступил против участия Коляды на командном турнире ОИ

На тренерском совете Федерации фигурного катания России (ФФКР) прошло голосование по поводу участия фигуриста Михаила Коляды в командном турнире. На нём было рекомендовано не включать спортсмена в командный турнир Олимпийских игр в Пекине, сообщает «Матч ТВ», подчёркивая, что Коляда всё ещё может принять участие в соревнованиях.

Издание отмечает , что эту информацию подтвердили два не связанных друг с другом источника. Уточняется, что голосование тренерского совета не является окончательным решением и Коляда сохраняет возможность принять участия в турнире, хотя его шансы минимальны.

Коляда, представляющий тренера Алексея Мишина, занял второе место на чемпионате России и отобрался на предстоящие Олимпийские игры по критериям Федерации.

Ожидается, что как минимум с одной программой на турнире выступит чемпион России и Европы Марк Кондратюк . Коляда занял второе место на чемпионате России, а европейское первенство пропустил из-за травмы стопы.

Окончательный состав будет назван перед стартом соревнований.