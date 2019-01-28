Тренерский штаб определился с составом на ЧМ по фристайлу

Тренерский штаб сборной России по фристайлу огласил состав участников на предстоящий чемпионат мира. Об этом сообщила Федерация фристайла России (ФФР).
Честь страны в дисциплине «ски-кросс» будут защищать Сергей Ридзик, Игорь Омелин, Максим Вихров, Павел Колготин, Анастасия Чирцова и Виктория Завадовская. В могуле от России выступят Никита Новицкий, Илья Чевский, Никита Паркачев, Андрей Махнев и Анастасия Смирнова. В дисциплинах «слоуп-стайл» и «биг-эйр» представят российскую сборную Лана Прусакова, Анастасия Таталина и Дмитрий Макаров. В лыжной акробатике в состав сборной вошли Максим и Ильч Буровы, Павел Кротов, Станислав Никитин, Любовь Никитина и Софья Алексеева. В хаф-пайпе Российскую Федерацию представит Роман Егоров.
Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду пройдёт в Юте (США) с 1 по 10 февраля.