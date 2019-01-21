Тренерский штаб огласил состав на ЧМ по саням

Тренерский штаб сборной России по санному спорту огласил состав на предстоящий чемпионат мира.
20 января состоялась контрольная тренировка, на которой определялся четвертый член национальной команды. На место в составе претендовали Степан Фёдоров и Максим Аравин.
«По её (тренировки. — Ред.) результатам тренерский штаб принял решение, что четвёртым участником чемпионата мира будет Степан Фёдоров», — приводит слова начальника сборной Артёма Петракова РИА Новости
Также в одноместных санях выступят Семён Павличенко, Роман Репилов и Александр Горбацевич. В женскую сборную вошли Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Екатерина Катникова и Екатерина Батурина. В двухместных санях выступят Владислав Южаков/Юрий Прохоров, Всеволод Кашкин/Константин Коршунов, а также Александр Денисьев/Владислав Антонов.
22 января в немецком Винтерберге стартуют официальные тренировки участников чемпионата мира. Чемпионат мира по санному спорту пройдёт с 25 по 27 января.