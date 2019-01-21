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Тренерский штаб огласил состав на ЧМ по саням

Степан Фёдоров Caroline Seidel/dpa/Global Look Press

Степан Фёдоров

спорт [ версия для печати ]

Тренерский штаб сборной России по санному спорту огласил состав на предстоящий чемпионат мира.

20 января состоялась контрольная тренировка, на которой определялся четвертый член национальной команды. На место в составе претендовали Степан Фёдоров и Максим Аравин.

«По её (тренировки. — Ред.) результатам тренерский штаб принял решение, что четвёртым участником чемпионата мира будет Степан Фёдоров», — приводит слова начальника сборной Артёма Петракова РИА Новости

Также в одноместных санях выступят Семён Павличенко, Роман Репилов и Александр Горбацевич. В женскую сборную вошли Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Екатерина Катникова и Екатерина Батурина. В двухместных санях выступят Владислав Южаков/Юрий Прохоров, Всеволод Кашкин/Константин Коршунов, а также Александр Денисьев/Владислав Антонов.

22 января в немецком Винтерберге стартуют официальные тренировки участников чемпионата мира. Чемпионат мира по санному спорту пройдёт с 25 по 27 января.


#санныйспорт
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