https://static.news.ru/photo/57df36aa-1d1b-11ea-9073-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Покровская Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Министерство спорта России приняло решение наградить Татьяну Покровскую. Она стала победителем в номинации «Гордость России» в категории «Тренер года».

Сообщается, что Покровская возглавляет тренерский штаб начиная с 2019 года. Под её руководством в 2019 году российская сборная заработала девять золотых медалей в соревнованиях по синхронному плаванию. Тренера наградили на торжественной церемонии в Москве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские спортсмены рапиристка Инна Дериглазова и пловец Антон Чупков также удостоились награды в номинации «Гордость России».