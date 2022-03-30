Тренера «Зенита» Тимощука лишили звания почётного гражданина Луцка

Депутаты городского совета Луцка лишили бывшего футболиста сборной Украины Анатолия Тимощука звания «Почётный гражданин города». Эту инициативу поддержали 35 представителей горсовета Луцка, сообщает «Террикон».

В заявлении отмечается , что решение было связано с продолжением работы Тимощука в «Зените», а также с его отказом от комментариев по ситуации на Украине в публичном пространстве.

30 марта Тимощуку исполнилось 43 года. Футболист является рекордсменом сборной Украины по количеству проведённых матчей. За национальную команду он сыграл в 144 играх и забил четыре гола.

Ранее Украинская футбольная ассоциация постановила, что бывший футболист сборной больше не сможет заниматься футбольной деятельностью в родной стране. Помимо этого, Тимощук был лишён лицензии Pro, выданной Центром лицензирования УАФ, всех титулов победителя и серебряного призёра чемпионата, Кубка и Суперкубка Украины. В «Зените» назвали решение Украинской ассоциации футбола жестом политической манипуляции.