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Тренера «Зенита» Тимощука лишили звания почётного гражданина Луцка

16:15, 30 марта 2022
Тренера «Зенита» Тимощука лишили звания почётного гражданина Луцка Анатолий Тимощук Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Депутаты городского совета Луцка лишили бывшего футболиста сборной Украины Анатолия Тимощука звания «Почётный гражданин города». Эту инициативу поддержали 35 представителей горсовета Луцка, сообщает «Террикон».

В заявлении отмечается, что решение было связано с продолжением работы Тимощука в «Зените», а также с его отказом от комментариев по ситуации на Украине в публичном пространстве.

30 марта Тимощуку исполнилось 43 года. Футболист является рекордсменом сборной Украины по количеству проведённых матчей. За национальную команду он сыграл в 144 играх и забил четыре гола.

Ранее Украинская футбольная ассоциация постановила, что бывший футболист сборной больше не сможет заниматься футбольной деятельностью в родной стране. Помимо этого, Тимощук был лишён лицензии Pro, выданной Центром лицензирования УАФ, всех титулов победителя и серебряного призёра чемпионата, Кубка и Суперкубка Украины. В «Зените» назвали решение Украинской ассоциации футбола жестом политической манипуляции.

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