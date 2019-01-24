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Тренера Головина отстранили от работы с командой

Тьерри Анри Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тьерри Анри

спорт [ версия для печати ]

Главный тренер футбольного клуба «Монако» Тьерри Анри отстранён от работы с основной командой, сообщает пресс-служба «монегасков». Такое решение приняло руководство клуба.

«Мы объявляем о своем решении отстранить главного тренера Тьерри Анри от работы с первой командой. Окончательное решение будет принято позже», — говорится в сообщении.

Вместо него тренировки с основным составом будет проводить Франк Пасси.

Французский специалист возглавил «Монако» 15 октября. Срок соглашения составил три года. Под его руководством клуб провёл 20 матчей в различных турнирах, потерпев 11 поражений. «Монако» также вылетел из Кубка Франции.

В составе «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин. 


#футбол #ТьерриАнри #АлександрГоловин #Монако
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