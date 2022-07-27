«Полный бред»: биатлонистка Жураускайте о критике из-за смены гражданства Жураускайте заявила, что ее несправедливо называют предательницей после отъезда в Литву

Фото: мурманскспорт.рф

Биатлонистка Лидия Жураускайте

Биатлонистка Лидия Жураускайте, которая перешла из сборной России в национальную команду Литвы, отреагировала на критику в свой адрес. Она считает, что ее несправедливо называют предательницей, передает «Матч ТВ».

Разговоры о том, что я предательница, сбежала из России и уехала только потому, что тут нет никаких перспектив сейчас, — полный бред, — заявила биатлонистка.

Спортсменка отметила, что впервые представители Латвии вышли на нее в 2020 году. С того момента они начали готовить документы на переход. По ее словам, в Литве были в ней заинтересованы.

22 июля стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о выходе спортсменки из гражданства страны.

Ранее российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко заявил, что смена гражданства может обернуться последствиями для представляющего Великобританию дагестанского бойца ММА Мухаммада Мокаева.