Тренер волгоградского «Ротора» подал в суд на Facebook из-за фамилии

Тренер волгоградского «Ротора» и бывший футболист сборной России Дмитрий Хохлов подал в суд на компанию Facebook из-за фамилии. Администраторы соцсети регулярно блокируют аккаунты, воспринимая фамилию как пренебрежительное название украинцев. Об этом пишет Baza.
Так как Facebook
В июле он подал иск в Солнцевский районный суд Москвы, в котором содержится требование в адрес американской компании на запрет «совершать в отношении Хохлова определённые действия». Также тренер ожидает от владельцев соцсети компенсацию морального вреда. На какую именно сумму, неизвестно.
Следующее слушание дела назначено на 5 октября.
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