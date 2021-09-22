Тренер волгоградского «Ротора» подал в суд на Facebook из-за фамилии

Тренер волгоградского «Ротора» и бывший футболист сборной России Дмитрий Хохлов подал в суд на компанию Facebook из-за фамилии. Администраторы соцсети регулярно блокируют аккаунты, воспринимая фамилию как пренебрежительное название украинцев. Об этом пишет Baza.

Так как Facebook является приверженцем политики борьбы с национализмом, слово «хохлы» и все его производные регулярно становятся объектом блокировки — в зависимости от того, где они встречаются. Из-за этого алгоритма страдает не только сам тренер, но и те, с кем он общается в соцсети. Ситуацию также усугубляет тот факт, что Хохлов является известной персоной.

В июле он подал иск в Солнцевский районный суд Москвы, в котором содержится требование в адрес американской компании на запрет «совершать в отношении Хохлова определённые действия». Также тренер ожидает от владельцев соцсети компенсацию морального вреда. На какую именно сумму, неизвестно.

Следующее слушание дела назначено на 5 октября.

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