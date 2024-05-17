Тренер указала на связь оптимального времени тренировки с режимом дня Тренер Бахтурина: время для тренировок нужно выбирать с учетом режима

При выборе времени и вида тренировок стоит помнить о режиме дня и состоянии здоровья, заявила в беседе с «Газетой.Ru» тренер Акулина Бахтурина. По ее словам, бег в разное время дня может оказать одинаково положительный эффект.

Главное — прислушиваться к своему организму и тренироваться тогда, когда есть время, силы и желание. Эффективность тренировок не зависит от времени суток. Одинаково полезна для организма пробежка в пять утра и в семь вечера, — объяснила Бахтурина.

Тренер обратила внимание, что можно провести несколько экспериментов с временем и видом занятий. Если вечером после активных тренировок чувствуется прилив сил и не получается уснуть, то стоит выбрать пилатес, растяжку или йогу, как более спокойные виды активности. По словам Бахтуриновой, нагрузки утром могут иметь похожий эффект.

Такой же принцип с утренними интенсивными нагрузками — внимательно относитесь к собственным ощущениям после занятий. Кроме того, если выполнять интенсивную тренировку сразу после пробуждения, то нельзя пропускать этап подготовки тела. Сделайте зарядку, разомните суставы и мышцы, разбудите свое тело и только после этого приступайте к интенсивной тренировке. Так можно избежать травм и неприятных ощущений, — порекомендовала она.

Тренер Олеся Данилова ранее отмечала, что кардионагрузки могут помочь человеку восстановиться после травм и операций, если они являются частью практика по лечебной физической культуре (ЛФК). Такой вид активности стоит начинать с 20 минут занятий и увеличивать до 45–60 минут в зависимости от цели.