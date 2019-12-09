https://static.news.ru/photo/a83a6950-1a7b-11ea-8d2f-fa163e074e61_660.jpg Алексей Мишин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин назвал отстранение России со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) катастрофой.

Ну это катастрофа вообще, — цитирует Мишина Sport24.

Тренер чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой уверен, что наверняка найдутся какие-то доводы при подачи Россией апелляции.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.

Также исполком WADA ввёл четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).