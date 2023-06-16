Тарасова не поддержала участие россиян на ОИ в статусе беженцев Тарасова: российские спортсмены не будут выходить под флагом беженцев, поскольку ни от кого не бегут

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Тарасова

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с NEWS.ru поддержала заявление министра спорта РФ Олега Матыцина о том, что российские спортсмены не будут выступать на Олимпийских играх 2024 года в Париже на правах, которые схожи с командой беженцев. По ее словам, атлеты из России ни от кого не бегут.

Полностью согласна с мнением нашего министра спорта, я бы тоже не хотела, чтобы наши спортсмены выступали в статусе беженцев. Мы никакие не беженцы и ни от кого не бежим, — заявила Тарасова.

Ранее олимпийская чемпионка 2020 года по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заявила NEWS.ru, что отстранение спортсмена от международных соревнований — это очень обидно. По ее мнению, Олимпийские игры без участия какой-либо из стран не приводят к единению мира. Она добавила, что в нынешней ситуации мотивировать себя на новые победы стало гораздо сложнее.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин ранее сообщил, что отказался от участия в Кубке мира ФИДЕ (Международная шахматная федерация). Он отметил, что федерация запретила ему в ходе турнира использовать флаг и гимн РФ. По этой причине Карякин не принял приглашение ФИДЕ.