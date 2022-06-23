Тренер спасла жизнь американской синхронистке во время выступления на ЧМ Тренер Фуэнтес спасла жизнь американской синхронистке Альварес во время выступления на ЧМ

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Анита Альварес

Тренер сборной США Андреа Фуэнтес спасла жизнь синхронистке Аните Альварес на чемпионате мира по водным видам спорта. Спортсменка во время выступления потеряла сознание и начала тонуть, после чего тренер прыгнула в воду и вытащила подопечную на поверхность, сообщает AS.

Две минуты без дыхания... Был момент, когда мне стало по-настоящему страшно, а теперь мы вдвоем смеемся, — рассказала Фуэнтес.

По словам тренера, спортсменка могла потерять сознание от перенапряжения. Также Фуэнтес отметила, что спасатели не проявили должной бдительности в тот момент, когда Альварес потеряла сознание.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште.

Ранее итальянский велогонщик команды Baharin — Victorious Сонни Колбрелли потерял сознание на финише первого этапа многодневки «Вуэльта Каталонии». У спортсмена начались судороги, врачам пришилось применить дефибриллятор. Впоследствии стало известно, что Колбрелли перенес остановку сердца.