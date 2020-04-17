Тренер «Сельты» раскритиковал Смолова за то, что он улетел в Россию

https://static.news.ru/photo/8ce9e5f8-80c0-11ea-b8ad-fa163e074e61_660.jpg Оскар Гарсия Фото: AFP7/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия не одобряет решение игроков команды Фёдора Смолова и Пионе Систо уехать из Испании на время пандемии коронавируса.

Очевидно, что оба игрока поступили плохо. Приняв решение уехать, они допустили ошибку, поскольку требование оставаться в Испании было очень ясным, — цитирует его COPE.

Гарсия добавил, что в пользу Смолова говорит тот факт, что клуб знал о его перемещениях, он сообщал обо всём. Но если бы было разрешение на выезд, то оно было бы для всех, а не только для этих двух игроков, считает тренер. Гарсия добавил, что он сам остался из-за ограничений один и не смог поехать к своей семье.

Ранее NEWS.ru сообщал, что возвращение игрока испанской «Сельты» Фёдора Смолова в Россию прокомментировал спортивный обозреватель Василий Уткин. Отмечается, что Смолов неоднократно пытался получить у руководства клуба разрешение, чтобы покинуть страну.