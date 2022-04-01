Тренер сборной Украины по футболу выразил желание провести матч на «Уэмбли»

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков выразил надежду провести товарищеский матч на английском стадионе «Уэмбли» перед игрой с шотландцами. Встреча с Шотландией должна стать полуфиналом стыкового отбора для участия на чемпионате мира 2022 года. В интервью The Guardian специалист отметил важность такой игры.

Мы можем сыграть на «Уэмбли», например, против лондонского клуба. Это может быть хорошая выставочная игра. Она может стать определённой поддержкой для украинской армии и хорошей подготовкой к игре с Шотландией, — сказал Петраков.

Специалист рассказал, что в данный момент команда может испытывать сложности, потому что большинство украинских игроков потеряли игровую практику из-за остановки чемпионата страны. Но 11 футболистов продолжают выступать в иностранных клубах, поэтому они не испытывают такой проблемы.

Сборная Украины должна провести матч с командой Шотландии. Встреча должна была состояться 24 марта, но была перенесена на июнь. Победитель этой пары должен встретиться с Уэльсом за право сыграть на ЧМ-2022 в Катаре.