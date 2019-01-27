Тренер сборной России дал оценку биатлонисткам на КМ

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал выступление команды на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.
«В целом оценил бы его на четвёрку из-за хорошего спринта. Итогами преследования и масс-старта я не удовлетворён», — приводит его слова корреспондент News.ru.
Победила в гонке с общего старта немка Лаура Дальмайер. Лучшей из россиянок стала занявшая 18-е место Светлана Миронова. Вслед за ней расположилась в итоговой таблице Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых стала 22-й.
Так же 27 января в Антхольце состоится мужской масс-старт. Начало — в 17:30 по московскому времени.
Тренер сборной РФ по биатлону поведал о планах на КМ, сообщал News.ru.