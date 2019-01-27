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Тренер сборной России дал оценку биатлонисткам на КМ

Лаура Дальмайер EIBNER/EXPA/Adelsberger/Global Look Press

Лаура Дальмайер

спорт [ версия для печати ]

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал выступление команды на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

«В целом оценил бы его на четвёрку из-за хорошего спринта. Итогами преследования и масс-старта я не удовлетворён», — приводит его слова корреспондент News.ru.

Победила в гонке с общего старта немка Лаура Дальмайер. Лучшей из россиянок стала занявшая 18-е место Светлана Миронова. Вслед за ней расположилась в итоговой таблице Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых стала 22-й.

Так же 27 января в Антхольце состоится мужской масс-старт. Начало — в 17:30 по московскому времени.

Тренер сборной РФ по биатлону поведал о планах на КМ, сообщал News.ru.


#биатлон #Кубокмира
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