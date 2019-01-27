Тренер сборной РФ по биатлону поведал о планах на КМ

https://news.ru/storage/news/f71c7575c1eddd8a58a9ea0bbfd2077c/efce5e46-e39f-45df-bfe0-47c909423200_850.jpg Алексей Филиппов/РИА Новости эксклюзивы

Анатолий Хованцев

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился планами команды на дальнейшие старты.

«3 февраля команда вылетает на Кубок мира в Северную Америку в составе шести мужчин и шести женщин. Выигравших смешанную эстафету на Кубке IBU Сергея Корастылёва и Ульяну Кайшеву мы рассматриваем для участия в данной дисциплине на Кубке мира», — приводит его слова корреспондент News.ru.

Специалист добавил, что команда, которая выступит на чемпионате Европы в Минске, проведёт подготовительный сбор в Риднауне на среднегорье с 2 по 18 февраля. Из основного состава там выступят Матвей Елисеев, Максим Цветков, Антон Бабиков, Никита Поршнев и Василий Томшин.

27 января сборная России выступит в женском и мужском масс-стартах на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Начало гонок в 14:45 и в 17:30 по московскому времени.

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