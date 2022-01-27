Тренер российской сборной по биатлону сдал положительный тест на COVID-19

Тренер российской сборной по биатлону Сергей Башкиров заявил, что его первый тест на коронавирус по прилету в Пекин дал положительный результат, об этом сообщает канал «Матч ТВ». Результаты второго теста должны появится сегодня, 27 января. Согласно правилам олимпийского комитета, при положительном тесте необходимо отправиться на изоляцию на 10 дней.

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров сдал первый положительный тест на коронавирус, — сообщает «Матч ТВ».

Ранее поступила информация, что шеф сервис-бригады сборной Александр Печерский не вылетел в Пекин ввиду положительного теста на коронавирус.

В четверг также стало известно, что старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов, биатлонистки Валерия Васнецова и Ирина Казакевич, а также массажист команды Роман Никитин не смогли вылететь в Пекин из-за проблем с QR-кодами.

Отмечается, что в настоящее время ситуация по организации вылета четырёх членов сборной по биатлону на контроле у Министерства спорта Российской Федерации.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.