Тренер рассказал подробности о нападении на фигуриста Дикиджи в метро Фигурист Дикиджи не пострадал при нападении на него мужчины с ножом

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Владислав Дикиджи

Фигурист Владислав Дикиджи не пострадал при нападении на него мужчины в петербургском метро, рассказал тренер спортсмена Олег Татауров в комментарии РИА Новости. Он добавил, что мужчина, который напал на молодого человека с ножом, был неадекватен и, возможно, в алкогольном опьянении.

У него нет никаких порезов. Этот мужчина был неадекватный — сегодня пятница, может быть, выпивший. Сначала он начал отбирать у него рюкзак, потом подставил нож. Влад был в наушниках, поэтому ничего не понял. Влад оттолкнул его и вышел на станции. По какой причине этот 60-летний мужчина подставил нож — непонятно, — рассказал Татауров.

Тренер отмечает, что для начала надо этого человека найти. Для этого Дикиджи обратился в полицию.

Пусть полиция ищет этого человека. Слава богу, все в порядке. Влад завтра собирается идти на тренировку, — говорит Татауров.

Дикиджи завоевал серебряную награду на чемпионате России, который проходил в декабре 2023 года в Челябинске. Также фигурист стал победителем двух этапов Гран-при России — в Казани и Москве.

19-летний спортсмен сообщил о нападении в своем Telegram-канале. Он отметил, что цел и невредим, а также призвал поклонников не беспокоиться за него.