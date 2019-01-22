Тренер прокомментировал возвращение борца Власова

https://news.ru/storage/news/5ba2b4137cb1a05330c8f5a958c810ac/f4484973-16d9-4c66-b3b8-ba0f6bf3e11e_850.jpg Wu Wei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press эксклюзивы

Роман Власов

Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили поделился впечатлениями от выступлений на чемпионате России олимпийских чемпионов Романа Власова и Давита Чакветадзе, которые восстановились от прошлогодних травм и стали чемпионами страны в Калининграде.

«Это успех, но не будем забывать, что это внутренний успех, а основные соревнования у нас впереди. Хотелось, чтобы ребята сохранили и преумножили свою хорошую форму и ещё мощнее боролись на международной арене. Впереди у нас чемпионат Европы, Евроигры и основные соревнования этого года — чемпионат мира в Казахстане, где будут разыграны лицензии к Олимпийским играм в Токио», — рассказал Когуашвили News.ru.

Также тренер отметил, что в нынешнем сезоне на чемпионате Европы в Румынии и Европейских играх в Белоруссии будут выступать разные составы, а главным стартом сезона будет чемпионат мира в Казахстане, где будут разыграны олимпийские лицензии.