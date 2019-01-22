USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.12 $ Bitcoin3,535.93 $
МОСКВА-15°C11:00
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Тренер прокомментировал возвращение борца Власова

Роман Власов Wu Wei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press эксклюзивы

Роман Власов

спорт [ версия для печати ]

Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили поделился впечатлениями от выступлений на чемпионате России олимпийских чемпионов Романа Власова и Давита Чакветадзе, которые восстановились от прошлогодних травм и стали чемпионами страны в Калининграде.

«Это успех, но не будем забывать, что это внутренний успех, а основные соревнования у нас впереди. Хотелось, чтобы ребята сохранили и преумножили свою хорошую форму и ещё мощнее боролись на международной арене. Впереди у нас чемпионат Европы, Евроигры и основные соревнования этого года — чемпионат мира в Казахстане, где будут разыграны лицензии к Олимпийским играм в Токио», — рассказал Когуашвили News.ru.

Также тренер отметил, что в нынешнем сезоне на чемпионате Европы в Румынии и Европейских играх в Белоруссии будут выступать разные составы, а главным стартом сезона будет чемпионат мира в Казахстане, где будут разыграны олимпийские лицензии.


#РоманВласов #греко-римскаяборьба #ГогиКогуашвили
самое читаемое
шоу-бизнес
Соседов: Пугачёва не имеет права называться певицей
общество
Захарову поддержали в споре с Чубайсом о бедности россиян


читайте также
Главный тренер сборной — об итогах чемпионата России по греко-римской борьбе.
спорт 08:56, 22 января 2019
Когуашвили: ещё ходим под впечатлением от победного ЧМ
Главный тренер сборной — об итогах чемпионата России по греко-римской борьбе.
спорт 22:09, 19 января 2019
Определились первые чемпионы России по греко-римской борьбе
Лента новостей
шоу-бизнес 10:56
Подравшегося с режиссёром Виторгана окрестили героем
происшествия 10:56
Мужчину и ребёнка в затонувшем авто на Амуре не нашли
экономика 10:55
В рейтинг самых дорогих брендов попали три компании РФ
общество 10:54
Нейромобиль создадут для инвалидов в 2020 году
спорт 10:52
Объект Универсиады примет ЧМ по хоккею среди юниоров
Другие новости
спорт 10:52
Объект Универсиады примет ЧМ по хоккею среди юниоров
спорт 10:36
Экс-тренер сборной России поведал про собственный «ад»
спорт 10:23
Фуркад отправится на этап Кубка мира в Антхольц
спорт 10:15
Новая надежда русского биатлона приехала из Казахстана
News.ru пообщался с 19-летней Ариной Пантовой, получившей российский паспорт
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top