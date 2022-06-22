Тренер предполагаемого соперника Загитовой опроверг его участие в поединке Тренер боксера Батыргазиева опроверг сообщения о его участии в показательном бою с Загитовой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алина Загитова

Эдуард Кравцов, тренер олимпийского чемпиона по боксу Альберта Батыргазиева, опроверг сообщения об участии подопечного в показательном бою с фигуристкой Алиной Загитовой, сообщает «Матч ТВ». По словам специалиста, 25 июня спортсмен не будет участвовать ни в каких мероприятиях.

Никаких спаррингов или открытых тренировок не будет. У Альберта старая травма, и по этой причине он снялся с Интерконтинентального кубка. Подобные моменты должны согласовываться, а не вот так просто, — заявил Кравцов.

О бое Загитовой с Батыргазиевым сообщалось ранее днем. Уточнялось, что встреча состоится 25 июня в рамках Дня московского спорта.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что соперницей Загитовой в боксерском поединке должна стать телеведущая и певица Ольга Бузова. Эта информация не подтвердилась.